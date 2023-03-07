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Гавриловъ Иовъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Гаврила Алексеевъ

Мать: Евгения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гавриловъ Василій

Мать ребёнка: Гаврилова Федосья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Гавриловъ Иванъ

Мать ребёнка: Гаврилова Федосья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Каплина Анна

Мать ребёнка: Гаврилова Федосья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Гаврилова Федосья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1847
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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