Гавриловъ Иовъ
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Гаврила Алексеевъ
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гавриловъ Василій
Мать ребёнка: Гаврилова Федосья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Гавриловъ Иванъ
Мать ребёнка: Гаврилова Федосья
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Каплина Анна
Мать ребёнка: Гаврилова Федосья
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Гаврилова Федосья
Смерть
1847