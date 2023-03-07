(Каплина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Каплина) Евгения

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1783

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Каплинъ Иванъ

Мать: Каплина Прасковья Федорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Гавриловъ Иовъ

Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Данила Гавриловъ

Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анфимова Ирина

Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гавриловъ Дмитрей

Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Сын: Гавриловъ Семенъ

Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гавриловъ Фотей

Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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