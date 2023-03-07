(Каплина) Евгения
Место рождения
Дата рождения1783
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Каплинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гавриловъ Иовъ
Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ
Рождение ребёнка
1812
Сын: Данила Гавриловъ
Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анфимова Ирина
Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гавриловъ Дмитрей
Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гавриловъ Семенъ
Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гавриловъ Фотей
Отец ребёнка: Гаврила Алексеевъ