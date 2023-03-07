Ермаков (Солодовников) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти12.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Антонина Исакиевна
Отец ребёнка: Ермаков Исакий
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Исакий
Смерть
12.08.1987