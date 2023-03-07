Ермаков (Солодовников) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков (Солодовников) Анна Александровна

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Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

12.08.1987

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Солодовников Александр Харлампиевич

Мать: Солодовников Евдокия Платоновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Исакий

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Антонина Исакиевна

Отец ребёнка: Ермаков Исакий

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Исакий

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Исакий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Исакий

Смерть
12.08.1987
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