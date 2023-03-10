Солодовников (Марков) Евдокия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Марков) Евдокия Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1875

Дата смерти

19.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Солодовников Александр Александрович

Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Александр Харлампиевич

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Логашкин (Солодовников) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ермаков (Солодовников) Анна Александровна

Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.08.1900

Дочь: Аблаев (Солодовников) Васса Александровна

Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна

Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.08.1909

Сын: Солодовников Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Солодовников Яков Александрович

Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Незнамов (Солодовников) Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
19.09.1950

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