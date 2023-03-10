Солодовников (Марков) Евдокия Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1875
Дата смерти19.09.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Солодовников Александр Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич
Дочь: Логашкин (Солодовников) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич
Дочь: Ермаков (Солодовников) Анна Александровна
Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич
Дочь: Аблаев (Солодовников) Васса Александровна
Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич
Дочь: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна
Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич
Сын: Солодовников Фёдор Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич
Сын: Солодовников Яков Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич
Дочь: Незнамов (Солодовников) Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Солодовников Александр Харлампиевич