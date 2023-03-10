Ермаков Исакий
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Антонина Исакиевна
Мать ребёнка: Ермаков Анна Александровна
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно