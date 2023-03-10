Ермаков Исакий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмаков Исакий

Ермаков Исакий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1929 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермаков Анна Александровна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Антонина Исакиевна

Мать ребёнка: Ермаков Анна Александровна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермаков Анна Александровна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермаков Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермаков Анна Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close