Солодовников Александр Харлампиевич
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти28.10.1953
ПолМужской
Отец
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Логашкин Надежда Александровна
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Ермаков Анна Александровна
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна
Рождение ребёнка
21.08.1900
Дочь: Аблаев Васса Александровна
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Болдырев Александра Александровна
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна
Рождение ребёнка
24.08.1909
Сын: Солодовников Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Солодовников Яков Александрович
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Незнамов Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Солодовников Александр Александрович
Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
вет. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
28.10.1953