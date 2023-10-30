Солодовников Александр Харлампиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Александр Харлампиевич

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

28.10.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Солодовников Харлампий Филиппович

Мать: Солодовников Агафья Никитична

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Логашкин Надежда Александровна

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Ермаков Анна Александровна

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
21.08.1900

Дочь: Аблаев Васса Александровна

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Болдырев Александра Александровна

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.08.1909

Сын: Солодовников Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Солодовников Яков Александрович

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Незнамов Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Солодовников Александр Александрович

Мать ребёнка: Солодовников Евдокия Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Евдокия Платоновна

Работа или профессия
Неизвестно
вет. фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Смерть
28.10.1953
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