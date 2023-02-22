Вологин Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Вологин Афанасий Якимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Вологина Марфа Козмина
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Вологина Марфа Козмина
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Вологина Марфа Козмина
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Вологина Марфа Козмина
Рождение ребёнка
03.01.1841
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Вологина Марфа Козмина
Рождение ребёнка
09.09.1843
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Вологина Марфа Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вологина Марфа Козмина
Смерть
Неизвестно