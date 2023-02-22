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Вологин Иван Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Вологин Афанасий Якимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Вологина Марфа Козмина

Рождение ребёнка
1832

Сын: Вологин Семён Иванович

Мать ребёнка: Вологина Марфа Козмина

Рождение ребёнка
1836

Сын: Вологин Козьма Иванов

Мать ребёнка: Вологина Марфа Козмина

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Вологина Марфа Козмина

Рождение ребёнка
03.01.1841

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Вологина Марфа Козмина

Рождение ребёнка
09.09.1843

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Вологина Марфа Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вологина Марфа Козмина

Смерть
Неизвестно
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