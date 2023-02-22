Вологина Марфа Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти08.12.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Вологин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Вологин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
03.01.1841
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.09.1843
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Вологин Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.12.1859
Причина смерти: Удушье