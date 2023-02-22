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Вологина Марфа Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

08.12.1859

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Вологин Семён Иванович

Отец ребёнка: Вологин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Вологин Козьма Иванов

Отец ребёнка: Вологин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
03.01.1841

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.09.1843

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Вологин Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вологин Иван Афанасьевич

Смерть
08.12.1859
Причина смерти: Удушье
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