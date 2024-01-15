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Вологина Евдокия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Настасья Афанасьева

Отец ребёнка: Вологин Афанасий Якимович

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Прасковья Афанасьева

Отец ребёнка: Вологин Афанасий Якимович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия 1Я Афанасьева

Отец ребёнка: Вологин Афанасий Якимович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Вологин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Вологин Афанасий Якимович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Вологин Афанасий Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вологин Афанасий Якимович

Смерть
Неизвестно
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