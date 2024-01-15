Вологина Евдокия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Настасья Афанасьева
Отец ребёнка: Вологин Афанасий Якимович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Прасковья Афанасьева
Отец ребёнка: Вологин Афанасий Якимович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия 1Я Афанасьева
Отец ребёнка: Вологин Афанасий Якимович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Вологин Афанасий Якимович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Вологин Афанасий Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно