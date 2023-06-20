Морозов Семен Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1820
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823 или 1826
Сын: Морозов Георгий Семенович
Мать ребёнка: Морозова Феодора Петровна
Рождение ребёнка
1825 или 1827
Сын: Морозов Емельян Семенович
Мать ребёнка: Морозова Феодора Петровна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Морозова Феодосия Семеновна
Мать ребёнка: Морозова Феодора Петровна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Морозова Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Морозова Феодора Петровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Морозов Никифор Семенович
Мать ребёнка: Морозова Феодора Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Мария Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно