Морозов Семен Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Семен Степанович

Морозов Семен Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1820

Жена: Морозова Феодора Петровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823 или 1826

Сын: Морозов Георгий Семенович

Мать ребёнка: Морозова Феодора Петровна

Рождение ребёнка
1825 или 1827

Сын: Морозов Емельян Семенович

Мать ребёнка: Морозова Феодора Петровна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Морозова Феодосия Семеновна

Мать ребёнка: Морозова Феодора Петровна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Морозова Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Морозова Феодора Петровна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Морозов Никифор Семенович

Мать ребёнка: Морозова Феодора Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Мария Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно