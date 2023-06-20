Морозова Феодора Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Абажганкин Федор Александрович
Мать: не указана
Падчерица Федора Александровича Суркова
Бракосочетание
22.10.1820
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823 или 1826
Сын: Морозов Георгий Семенович
Отец ребёнка: Морозов Семен Степанович
Рождение ребёнка
1825 или 1827
Сын: Морозов Емельян Семенович
Отец ребёнка: Морозов Семен Степанович
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Морозова Феодосия Семеновна
Отец ребёнка: Морозов Семен Степанович
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Морозова Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Морозов Семен Степанович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Морозов Никифор Семенович
Отец ребёнка: Морозов Семен Степанович
Смерть
Неизвестно