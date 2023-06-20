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Морозова Феодора Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Абажганкин Федор Александрович

Мать: не указана

Падчерица Федора Александровича Суркова
Бракосочетание
22.10.1820

Муж: Морозов Семен Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823 или 1826

Сын: Морозов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Морозов Семен Степанович

Рождение ребёнка
1825 или 1827

Сын: Морозов Емельян Семенович

Отец ребёнка: Морозов Семен Степанович

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Морозова Феодосия Семеновна

Отец ребёнка: Морозов Семен Степанович

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Морозова Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Морозов Семен Степанович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Морозов Никифор Семенович

Отец ребёнка: Морозов Семен Степанович

Смерть
Неизвестно
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