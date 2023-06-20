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Морозов Емельян Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 или 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 или 1827

Отец: Морозов Семен Степанович

Мать: Морозова Феодора Петровна

Рождение ребёнка
13.02.1853

Дочь: Морозова Татьяна Емельяновна

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.02.1855

Сын: Морозов Евдоким Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1855

Дочь: Морозова Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Морозова Евдокия Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
01.07.1855

Жена: Морозова Павла Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1856

Сын: Морозов Николай Емельянович

Мать ребёнка: Морозова Павла Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно