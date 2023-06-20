Морозов Емельян Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 или 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 или 1827
Рождение ребёнка
13.02.1853
Дочь: Морозова Татьяна Емельяновна
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Около ?.02.1855
Сын: Морозов Евдоким Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1855
Дочь: Морозова Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Морозова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
01.07.1855
Рождение ребёнка
11.12.1856
Сын: Морозов Николай Емельянович
Мать ребёнка: Морозова Павла Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно