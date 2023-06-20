Баннова (Войнова) Павла Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 или 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 или 1835
Бракосочетание
01.07.1855
Рождение ребёнка
11.12.1856
Сын: Морозов Николай Емельянович
Отец ребёнка: Морозов Емельян Семенович
Рождение ребёнка
02.01.1859
Сын: Морозов Федор Емельянович
Отец ребёнка: Морозов Емельян Семенович
Рождение ребёнка
01.02.1861
Отец ребёнка: Морозов Емельян Семенович
Бракосочетание
02.09.1862
Рождение ребёнка
10.07.1863
Дочь: Баннова Феодосия Арсеньевна
Отец ребёнка: Баннов Арсений Иванович
Смерть
Неизвестно