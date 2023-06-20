Баннова (Войнова) Павла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова (Войнова) Павла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 или 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 или 1835

Отец: Воинов Василий Алексеевич

Мать: Воинова Татьяна Назаровна

Бракосочетание
01.07.1855

Муж: Морозов Емельян Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.12.1856

Сын: Морозов Николай Емельянович

Отец ребёнка: Морозов Емельян Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.01.1859

Сын: Морозов Федор Емельянович

Отец ребёнка: Морозов Емельян Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.02.1861

Сын: Морозов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Морозов Емельян Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
02.09.1862

Муж: Баннов Арсений Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.07.1863

Дочь: Баннова Феодосия Арсеньевна

Отец ребёнка: Баннов Арсений Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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