Воинова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Воинова Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Воинов Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Воинова Агафия Васильевна
Отец ребёнка: Воинов Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно