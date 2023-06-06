Воинова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Воинова Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Воинов Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Воинова Агафия Васильевна

Отец ребёнка: Воинов Василий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Василий Алексеевич

Смерть
Неизвестно