Морозов Георгий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 или 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1826
Рождение ребёнка
03.01.1853
Сын: Морозов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Морозова Дарья Ивановна
Бракосочетание
10.06.1853
Жена: Морозова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.02.1855
Сын: Морозов Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Морозова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно