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Морозов Георгий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 или 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1826

Отец: Морозов Семен Степанович

Мать: Морозова Феодора Петровна

Рождение ребёнка
03.01.1853

Сын: Морозов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Морозова Дарья Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
10.06.1853

Жена: Морозова Анна Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1855

Сын: Морозов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Морозова Анна Алексеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно