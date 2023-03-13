Цыганова (Ерастова) Акулина
Место рожденияАлександровка
Дата рождения02.06.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1840
Отец: Ерастовъ Илья
Мать: Ерастова Настасья
Александровка
Бракосочетание
11.07.1858
Муж: Цыгановъ Андреянъ
Александровка
Рождение ребёнка
12.10.1860
Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ
Александровка
Рождение ребёнка
12.02.1862
Дочь: Опарина Маремьяна
Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ
Александровка
Рождение ребёнка
18.01.1864
Дочь: Титова Ксения
Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ
Александровка
Рождение ребёнка
24.04.1869
Дочь: Романова Ирина
Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ
Александровка
Рождение ребёнка
30.01.1872
Сын: Цыгановъ Иванъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ
Александровка
Рождение ребёнка
11.05.1875
Сын: Цыгановъ Петръ
Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ
Александровка
Рождение ребёнка
15.03.1880
Дочь: Романова Дарья
Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыгановъ Николай
Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ