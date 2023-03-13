Цыганова (Ерастова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Ерастова) Акулина

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

02.06.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1840

Отец: Ерастовъ Илья

Мать: Ерастова Настасья

Александровка
Бракосочетание
11.07.1858

Муж: Цыгановъ Андреянъ

Александровка
Рождение ребёнка
12.10.1860

Сын: Цыгановъ Логинъ (Лука)

Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ

Александровка
Рождение ребёнка
12.02.1862

Дочь: Опарина Маремьяна

Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ

Александровка
Рождение ребёнка
18.01.1864

Дочь: Титова Ксения

Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ

Александровка
Рождение ребёнка
24.04.1869

Дочь: Романова Ирина

Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ

Александровка
Рождение ребёнка
30.01.1872

Сын: Цыгановъ Иванъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ

Александровка
Рождение ребёнка
11.05.1875

Сын: Цыгановъ Петръ

Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ

Александровка
Рождение ребёнка
15.03.1880

Дочь: Романова Дарья

Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыгановъ Николай

Отец ребёнка: Цыгановъ Андреянъ

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