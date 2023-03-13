Романова (Цыганова) Ирина
Место рожденияАлександровка
Дата рождения24.04.1869
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1869
Отец: Цыгановъ Андреянъ
Мать: Цыганова Акулина
Александровка
Рождение ребёнка
02.03.1894
Сын: Романовъ Алексей
Отец ребёнка: Романовъ Иванъ
Александровка
Рождение ребёнка
04.07.1896
Сын: Романовъ Сергей
Отец ребёнка: Романовъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.05.1903
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Романовъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовъ Адрианъ
Отец ребёнка: Романовъ Иванъ