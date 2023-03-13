Романова (Цыганова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Цыганова) Ирина

Место рождения

Александровка

Дата рождения

24.04.1869

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1869

Отец: Цыгановъ Андреянъ

Мать: Цыганова Акулина

Александровка
Рождение ребёнка
02.03.1894

Сын: Романовъ Алексей

Отец ребёнка: Романовъ Иванъ

Александровка
Рождение ребёнка
04.07.1896

Сын: Романовъ Сергей

Отец ребёнка: Романовъ Иванъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1903

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Романовъ Иванъ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романовъ Адрианъ

Отец ребёнка: Романовъ Иванъ