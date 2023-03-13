Романовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомановъ Иванъ

Романовъ Иванъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романовъ Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1894

Сын: Романовъ Алексей

Мать ребёнка: Романова Ирина

Александровка
Рождение ребёнка
04.07.1896

Сын: Романовъ Сергей

Мать ребёнка: Романова Ирина

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1903

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Романова Ирина

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романовъ Адрианъ

Мать ребёнка: Романова Ирина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close