Романовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Романовъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1894
Сын: Романовъ Алексей
Мать ребёнка: Романова Ирина
Александровка
Рождение ребёнка
04.07.1896
Сын: Романовъ Сергей
Мать ребёнка: Романова Ирина
Рождение ребёнка
15.05.1903
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Романова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовъ Адрианъ
Мать ребёнка: Романова Ирина