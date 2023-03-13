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Цыгановъ Петръ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

11.05.1875

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1875

Отец: Цыгановъ Андреянъ

Мать: Цыганова Акулина

Александровка
Бракосочетание
18.02.1894

Жена: Цыганова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1896

Сын: Цыганова Илья

Мать ребёнка: Цыганова Матрена

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1901

Сын: Цыгановъ Алексей

Мать ребёнка: Цыганова Матрена

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1903

Сын: Цыгановъ Григорий

Мать ребёнка: Цыганова Матрена

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1908

Сын: Цыгановъ Михаилъ

Мать ребёнка: Цыганова Матрена

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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