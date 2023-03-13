Цыгановъ Петръ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения11.05.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1875
Отец: Цыгановъ Андреянъ
Мать: Цыганова Акулина
Александровка
Бракосочетание
18.02.1894
Жена: Цыганова Матрена
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1896
Сын: Цыганова Илья
Мать ребёнка: Цыганова Матрена
Рождение ребёнка
15.03.1901
Сын: Цыгановъ Алексей
Мать ребёнка: Цыганова Матрена
Рождение ребёнка
15.08.1903
Сын: Цыгановъ Григорий
Мать ребёнка: Цыганова Матрена
Рождение ребёнка
16.09.1908
Сын: Цыгановъ Михаилъ
Мать ребёнка: Цыганова Матрена