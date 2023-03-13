Цыганова (Бусарева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганова (Бусарева) Матрена

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.11.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1874

Отец: Бусаревъ Степанъ

Мать: Бусарева Настасья

Александровка
Бракосочетание
18.02.1894

Муж: Цыгановъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1896

Сын: Цыганова Илья

Отец ребёнка: Цыгановъ Петръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1901

Сын: Цыгановъ Алексей

Отец ребёнка: Цыгановъ Петръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1903

Сын: Цыгановъ Григорий

Отец ребёнка: Цыгановъ Петръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1908

Сын: Цыгановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Цыгановъ Петръ

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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