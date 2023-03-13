Цыганова (Бусарева) Матрена
Место рожденияАлександровка
Дата рождения10.11.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1874
Отец: Бусаревъ Степанъ
Мать: Бусарева Настасья
Александровка
Бракосочетание
18.02.1894
Муж: Цыгановъ Петръ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1896
Сын: Цыганова Илья
Отец ребёнка: Цыгановъ Петръ
Рождение ребёнка
15.03.1901
Сын: Цыгановъ Алексей
Отец ребёнка: Цыгановъ Петръ
Рождение ребёнка
15.08.1903
Сын: Цыгановъ Григорий
Отец ребёнка: Цыгановъ Петръ
Рождение ребёнка
16.09.1908
Сын: Цыгановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Цыгановъ Петръ