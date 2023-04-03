Малиновский Никандр Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1850 по 1851
Дата смерти16.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1851
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Никандрова
Мать ребёнка: Малиновский Анна Васильева
Рождение ребёнка
24.02.1875
Сын: Малиновский Николай Никандров
Мать ребёнка: Малиновский Анна Васильева
Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1877
Сын: Малиновский Василий Никандров
Мать ребёнка: Малиновский Анна Васильева
Нижняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885
Сын: Малиновский Александр Никандров
Мать ребёнка: Малиновский Анна Васильева
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Клавдия Никандрова
Мать ребёнка: Малиновский Анна Васильева
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Надежда Никандрова
Мать ребёнка: Малиновский Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1916