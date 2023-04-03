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Малиновский Никандр Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1850 по 1851

Дата смерти

16.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1851

Отец: Малиновский Николай Иоаннов

Мать: Малиновский Ольга Михайлова

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Никандрова

Мать ребёнка: Малиновский Анна Васильева

Рождение ребёнка
24.02.1875

Сын: Малиновский Николай Никандров

Мать ребёнка: Малиновский Анна Васильева

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.01.1877

Сын: Малиновский Василий Никандров

Мать ребёнка: Малиновский Анна Васильева

Нижняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Малиновский Александр Никандров

Мать ребёнка: Малиновский Анна Васильева

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Клавдия Никандрова

Мать ребёнка: Малиновский Анна Васильева

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Надежда Никандрова

Мать ребёнка: Малиновский Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновский Анна Васильева

Смерть
16.12.1916
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