Малиновский Николай Никандров
Место рождения
Дата рождения24.02.1875
Дата смерти09.05.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1875
Рождение ребёнка
28.06.1900
Сын: Малиновский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
10.03.1902
Дочь: Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична
Шапша, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1904
Сын: Малиновский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
10.11.1906
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
06.10.1910
Сын: Малиновский Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
29.08.1912
Дочь: Зайцева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
10.10.1916
Сын: Малиновский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Николаевской Шапшенской церкви Кадниковского уезда
Смерть
09.05.1962
Похороны
Неизвестно