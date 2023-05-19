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Малиновский Николай Никандров

Место рождения

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

24.02.1875

Дата смерти

09.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1875

Отец: Малиновский Никандр Николаев

Мать: Малиновский Анна Васильева

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1900

Сын: Малиновский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
10.03.1902

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична

Шапша, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1904

Сын: Малиновский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
10.11.1906

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
06.10.1910

Сын: Малиновский Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
29.08.1912

Дочь: Зайцева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
10.10.1916

Сын: Малиновский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Малиновская Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская Мария Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
Диакон Николаевской Шапшенской церкви Кадниковского уезда
Смерть
09.05.1962
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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