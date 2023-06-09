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Малиновский Василий Никандров

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Место рождения

Нижняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.01.1877

Дата смерти

С 1937 по 1947

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1877

Отец: Малиновский Никандр Николаев

Мать: Малиновский Анна Васильева

Нижняя Ентала, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.11.1908

Сын: Малиновский Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Малиновская Анна

Учка, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Малиновский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Малиновская Анна

Учка, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.02.1912

Сын: Малиновский Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Малиновская Анна

Учка, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Малиновский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Малиновская Анна

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.11.1918

Дочь: Селезнева Варвара

Мать ребёнка: Малиновская Анна

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.09.1921

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Малиновская Анна

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
11.03.1924

Сын: Малиновский Зосима Васильевич

Мать ребёнка: Малиновская Анна

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.03.1927

Сын: Малиновский Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Малиновская Анна

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.04.1929

Сын: Малиновский Серафим Васильевич

Мать ребёнка: Малиновская Анна

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малиновский Зосима Васильевич

Мать ребёнка: Малиновская Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская Анна

Смерть
С 1937 по 1947