Малиновский Василий Никандров
Место рождения
Дата рождения25.01.1877
Дата смертиС 1937 по 1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1877
Рождение ребёнка
11.11.1908
Сын: Малиновский Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Малиновская Анна
Рождение ребёнка
10.04.1910
Сын: Малиновский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Малиновская Анна
Рождение ребёнка
13.02.1912
Сын: Малиновский Герасим Васильевич
Мать ребёнка: Малиновская Анна
Рождение ребёнка
14.03.1914
Сын: Малиновский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Малиновская Анна
Рождение ребёнка
06.11.1918
Дочь: Селезнева Варвара
Мать ребёнка: Малиновская Анна
Рождение ребёнка
24.09.1921
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Малиновская Анна
Рождение ребёнка
11.03.1924
Сын: Малиновский Зосима Васильевич
Мать ребёнка: Малиновская Анна
Рождение ребёнка
20.03.1927
Сын: Малиновский Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Малиновская Анна
Рождение ребёнка
23.04.1929
Сын: Малиновский Серафим Васильевич
Мать ребёнка: Малиновская Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малиновский Зосима Васильевич
Мать ребёнка: Малиновская Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малиновская Анна
Смерть
С 1937 по 1947