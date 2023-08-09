Малиновская (Образцова) Анна
Место рождения
Дата рождения24.12.1888
Дата смерти28.02.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Образцов Павел
Мать: Образцова Ольга
Сын: Малиновский Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров
Сын: Малиновский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров
Сын: Малиновский Герасим Васильевич
Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров
Сын: Малиновский Николай Васильевич
Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров
Дочь: Селезнева Варвара
Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров
Сын: Малиновский Зосима Васильевич
Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров
Сын: Малиновский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров
Сын: Малиновский Серафим Васильевич
Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров
Сын: Малиновский Зосима Васильевич
Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров