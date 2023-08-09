Малиновская (Образцова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская (Образцова) Анна

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Место рождения

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

24.12.1888

Дата смерти

28.02.1966

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1888

Отец: Образцов Павел

Мать: Образцова Ольга

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.11.1908

Сын: Малиновский Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров

Учка, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Малиновский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров

Учка, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.02.1912

Сын: Малиновский Герасим Васильевич

Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров

Учка, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Малиновский Николай Васильевич

Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
06.11.1918

Дочь: Селезнева Варвара

Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.09.1921

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
11.03.1924

Сын: Малиновский Зосима Васильевич

Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
20.03.1927

Сын: Малиновский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
23.04.1929

Сын: Малиновский Серафим Васильевич

Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малиновский Зосима Васильевич

Отец ребёнка: Малиновский Василий Никандров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновский Василий Никандров

Смерть
28.02.1966
Киров, город Киров, Кировская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область