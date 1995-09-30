Селезнева (Малиновская) Варвара
Место рождения
Дата рождения06.11.1918
Дата смерти30.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1918
Отец: Малиновский Василий Никандров
Мать: Малиновская Анна
Бракосочетание
11.01.1939
Муж: Селезенев Петр
Рождение ребёнка
01.10.1939
Сын: Селезенев Александр Петрович
Отец ребёнка: Селезенев Петр
Рождение ребёнка
01.10.1948
Сын: Селезенев Александр Петрович
Отец ребёнка: Селезенев Петр
д. Братухины , Orichevsky District, Kirov Oblast, Russia
Смерть
30.09.1995
Похороны
Неизвестно