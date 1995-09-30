Селезнева (Малиновская) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Малиновская) Варвара

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Место рождения

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

06.11.1918

Дата смерти

30.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1918

Отец: Малиновский Василий Никандров

Мать: Малиновская Анна

Лойма, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
11.01.1939

Муж: Селезенев Петр

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
01.10.1939

Сын: Селезенев Александр Петрович

Отец ребёнка: Селезенев Петр

Рождение ребёнка
01.10.1948

Сын: Селезенев Александр Петрович

Отец ребёнка: Селезенев Петр

д. Братухины , Orichevsky District, Kirov Oblast, Russia
Смерть
30.09.1995
Киров, город Киров, Кировская область
Похороны
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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