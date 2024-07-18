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Иван Иванович

Место рождения

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1840 и 1841

Дата смерти

До 1893

Пол

Мужской

Отец

Между 1807 и 1808 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1841

Отец: Меньший Иван Ильич2

Мать: не указана

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.12.1864

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Ивановна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1865

Сын: Андрей Иванович

Мать ребёнка: Настасья-Анастасия Ивановна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
21.03.1873

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Настасья-Анастасия Ивановна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1893
Рождение ребёнка
1908

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

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