Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1840 и 1841
Дата смертиДо 1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1840 и 1841
Отец: Меньший Иван Ильич2
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1864
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Андрей Иванович
Мать ребёнка: Настасья-Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1873
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Настасья-Анастасия Ивановна
Смерть
До 1893
Рождение ребёнка
1908
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана