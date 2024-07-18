Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.03.1873
Дата смертиПосле 1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1873
Отец: Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.09.1893
Муж: Спиридон Гаврилович
Рождение ребёнка
30.11.1894
Сын: Михаил Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Гаврилович
Рождение ребёнка
14.03.1897
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Спиридон Гаврилович
Рождение ребёнка
01.03.1899
Сын: Герасим Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 10.08.1903
Сын: Павел Спиридонович
Отец ребёнка: Спиридон Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Евдокия-Авдотья Спиридоновна
Отец ребёнка: Спиридон Гаврилович
Смерть
После 1912