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Матрона Ивановна

Место рождения

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

21.03.1873

Дата смерти

После 1912

Пол

Женский

Отец

Между 1840 и 1841 г.р.

Мать

Между 1836 и 1837 г.р.

Муж

1869 г.р.

Дети

1894 г.р.
Скрыто настройками приватности
1899 г.р.
Около 1903 г.р.
Около 1908 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1873

Отец: Иван Иванович

Мать: Настасья-Анастасия Ивановна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Место жительства
Неизвестно
Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
26.09.1893

Муж: Спиридон Гаврилович

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1894

Сын: Михаил Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Гаврилович

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
14.03.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Спиридон Гаврилович

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1899

Сын: Герасим Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Гаврилович

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Около 10.08.1903

Сын: Павел Спиридонович

Отец ребёнка: Спиридон Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Евдокия-Авдотья Спиридоновна

Отец ребёнка: Спиридон Гаврилович

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1912

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