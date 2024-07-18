Меньший Иван Ильич2
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1807 и 1808
Дата смертиДо 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808
Отец: Илья Иванович
Мать: Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия-Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Гурьян Матвеевич
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1831
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1835
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837
Дочь: Настасья-Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Дочь: Агрофена-Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Захар Иванович
Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Ивановна
Смерть
До 1863