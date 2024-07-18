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Меньший Иван Ильич2

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1807 и 1808

Дата смерти

До 1863

Пол

Мужской

Отец

Мать

1753 г.р.

Жена

Между 1802 и 1810 г.р.

Дети

1817 г.р.
Между 1829 и 1831 г.р.
Между 1833 и 1835 г.р.
Между 1836 и 1837 г.р.
Между 1839 и 1840 г.р.
Между 1840 и 1841 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1808

Отец: Илья Иванович

Мать: Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия-Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гурьян Матвеевич

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1829 и 1831

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Ивановна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1835

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Ивановна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1837

Дочь: Настасья-Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Дочь: Агрофена-Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1840 и 1841

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Захар Иванович

Мать ребёнка: Евдокия-Авдотья Ивановна

Смерть
До 1863

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