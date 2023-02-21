Митченко (Совкова) Ефросинья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно