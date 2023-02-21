Митченко (Совкова) Ефросинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митченко (Совкова) Ефросинья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1878 г.р.

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Совков Фёдор Прокофьевич

Мать: Совкова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митченко Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митченко Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митченко Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митченко Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митченко Иван Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митченко Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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