Совков Фёдор Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совков Фёдор Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Совков Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1906

Сын: Совков Григорий Федорович

Мать ребёнка: Совкова Варвара Ильинична

Угольное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Митченко Ефросинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Совкова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
1914

Сын: Совков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Совкова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапенко Фёкла Фёдоровна

Мать ребёнка: Совкова Варвара Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беликова Ксения Фёдоровна

Мать ребёнка: Совкова Варвара Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Совкова Варвара Ильинична

Смерть
Неизвестно
Балко-Грузский, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
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