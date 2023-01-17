Совков Фёдор Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Совков Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1906
Сын: Совков Григорий Федорович
Мать ребёнка: Совкова Варвара Ильинична
Угольное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Митченко Ефросинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Совкова Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
1914
Сын: Совков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Совкова Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапенко Фёкла Фёдоровна
Мать ребёнка: Совкова Варвара Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беликова Ксения Фёдоровна
Мать ребёнка: Совкова Варвара Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Балко-Грузский, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область