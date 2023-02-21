Митченко Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
1951
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно