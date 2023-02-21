Митченко Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митченко Иван Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митченко Ефросинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митченко Ефросинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митченко Ефросинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митченко Ефросинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митченко Ефросинья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Митченко Ефросинья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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