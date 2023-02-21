Совкова (Волченкова) Варвара Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Совкова (Волченкова) Варвара Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Волченков Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1906

Сын: Совков Григорий Федорович

Отец ребёнка: Совков Фёдор Прокофьевич

Угольное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
До 1906
Угольное, Ливенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Митченко Ефросинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Совков Фёдор Прокофьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Совков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Совков Фёдор Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Совков Фёдор Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапенко Фёкла Фёдоровна

Отец ребёнка: Совков Фёдор Прокофьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беликова Ксения Фёдоровна

Отец ребёнка: Совков Фёдор Прокофьевич

Смерть
1966
Балко-Грузский, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область
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