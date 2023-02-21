Совкова (Волченкова) Варвара Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Волченков Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1906
Сын: Совков Григорий Федорович
Отец ребёнка: Совков Фёдор Прокофьевич
Место жительства
До 1906
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Митченко Ефросинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Совков Фёдор Прокофьевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Совков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Совков Фёдор Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Остапенко Фёкла Фёдоровна
Отец ребёнка: Совков Фёдор Прокофьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беликова Ксения Фёдоровна
Отец ребёнка: Совков Фёдор Прокофьевич
Смерть
1966
Балко-Грузский, Егорлыкский муниципальный район, Ростовская область