Перехватова (Сазикова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Сазиковъ Моисей
Мать: Сазикова Мавра
Бракосочетание
05.02.1843
Муж: Перехватовъ Егоръ
Рождение ребёнка
17.12.1843
Дочь: Кузнецова Анастасия
Отец ребёнка: Перехватовъ Егоръ
Рождение ребёнка
17.08.1846
Сын: Перехватовъ Олимпий
Отец ребёнка: Перехватовъ Егоръ
Рождение ребёнка
09.12.1847
Дочь: Шарова Анастасия
Отец ребёнка: Перехватовъ Егоръ
Рождение ребёнка
20.05.1850
Отец ребёнка: Перехватовъ Егоръ
Рождение ребёнка
05.11.1852
Сын: Перехватовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Егоръ
Рождение ребёнка
21.04.1855
Сын: Перехватовъ Савва
Отец ребёнка: Перехватовъ Егоръ