Перехватова (Сазикова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перехватова (Сазикова) Прасковья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Сазиковъ Моисей

Мать: Сазикова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1843

Муж: Перехватовъ Егоръ

Рождение ребёнка
17.12.1843

Дочь: Кузнецова Анастасия

Отец ребёнка: Перехватовъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1846

Сын: Перехватовъ Олимпий

Отец ребёнка: Перехватовъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1847

Дочь: Шарова Анастасия

Отец ребёнка: Перехватовъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1850

Сын: Перехватовъ Константинъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1852

Сын: Перехватовъ Михаилъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1855

Сын: Перехватовъ Савва

Отец ребёнка: Перехватовъ Егоръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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