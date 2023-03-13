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Сазиковъ Моисей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

29.07.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Сазиковъ Егоръ

Мать: Сазикова Авдотья

Бракосочетание
21.02.1804

Жена: Сазикова Мавра

Рождение ребёнка
12.03.1805

Сын: Сазиковъ Алексей

Мать ребёнка: Сазикова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Сазиковъ Александръ

Мать ребёнка: Сазикова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Воронова Матрена

Мать ребёнка: Сазикова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Сазикова Анна

Мать ребёнка: Сазикова Мавра

Рождение ребёнка
16.07.1816

Дочь: Черемухина Марья

Мать ребёнка: Сазикова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.12.1820

Сын: Сазиковъ Петръ

Мать ребёнка: Сазикова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Сазиковъ Алексей

Мать ребёнка: Сазикова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Перехватова Прасковья

Мать ребёнка: Сазикова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
29.07.1841
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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