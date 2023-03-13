Сазиковъ Моисей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти29.07.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Сазиковъ Егоръ
Мать: Сазикова Авдотья
Бракосочетание
21.02.1804
Жена: Сазикова Мавра
Рождение ребёнка
12.03.1805
Сын: Сазиковъ Алексей
Мать ребёнка: Сазикова Мавра
Рождение ребёнка
1807
Сын: Сазиковъ Александръ
Мать ребёнка: Сазикова Мавра
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Воронова Матрена
Мать ребёнка: Сазикова Мавра
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Сазикова Анна
Мать ребёнка: Сазикова Мавра
Рождение ребёнка
16.07.1816
Дочь: Черемухина Марья
Мать ребёнка: Сазикова Мавра
Рождение ребёнка
21.12.1820
Сын: Сазиковъ Петръ
Мать ребёнка: Сазикова Мавра
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сазиковъ Алексей
Мать ребёнка: Сазикова Мавра
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Перехватова Прасковья
Мать ребёнка: Сазикова Мавра
Смерть
29.07.1841