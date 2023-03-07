Воронова (Сазикова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Сазикова) Матрена

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Сазиковъ Моисей

Мать: Сазикова Мавра

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1836

Дочь: Почухайлова Анисья

Отец ребёнка: Вороновъ Абросимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.04.1839

Дочь: Хиония

Отец ребёнка: Вороновъ Абросимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Вороновъ Абросимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вороновъ Абросимъ

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