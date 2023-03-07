Воронова (Сазикова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Сазиковъ Моисей
Мать: Сазикова Мавра
Рождение ребёнка
25.12.1836
Дочь: Почухайлова Анисья
Отец ребёнка: Вороновъ Абросимъ
Рождение ребёнка
06.04.1839
Дочь: Хиония
Отец ребёнка: Вороновъ Абросимъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Вороновъ Абросимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вороновъ Абросимъ