Перехватовъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти09.12.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Перехватовъ Василий
Бракосочетание
05.02.1843
Жена: Перехватова Прасковья
Рождение ребёнка
17.12.1843
Дочь: Кузнецова Анастасия
Мать ребёнка: Перехватова Прасковья
Рождение ребёнка
17.08.1846
Сын: Перехватовъ Олимпий
Мать ребёнка: Перехватова Прасковья
Рождение ребёнка
09.12.1847
Дочь: Шарова Анастасия
Мать ребёнка: Перехватова Прасковья
Рождение ребёнка
20.05.1850
Мать ребёнка: Перехватова Прасковья
Рождение ребёнка
05.11.1852
Сын: Перехватовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Перехватова Прасковья
Рождение ребёнка
21.04.1855
Сын: Перехватовъ Савва
Мать ребёнка: Перехватова Прасковья
Смерть
09.12.1859