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Перехватовъ Егоръ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1823

Дата смерти

09.12.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Перехватовъ Василий

Мать: Перехватова Матюнкова Марфа

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1843

Жена: Перехватова Прасковья

Рождение ребёнка
17.12.1843

Дочь: Кузнецова Анастасия

Мать ребёнка: Перехватова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1846

Сын: Перехватовъ Олимпий

Мать ребёнка: Перехватова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1847

Дочь: Шарова Анастасия

Мать ребёнка: Перехватова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1850

Сын: Перехватовъ Константинъ

Мать ребёнка: Перехватова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1852

Сын: Перехватовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Перехватова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1855

Сын: Перехватовъ Савва

Мать ребёнка: Перехватова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.12.1859
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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