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Коновалов Филипп Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Коновалов Макар Харитонович

Мать: Коновалова Анна Лупппова

Бракосочетание
21.01.1844

Жена: Коновалова Параскева Ефимиева

1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 22 года невеста 17 лет из поч. Анфёра Шихирева поручит по женеху Мокрецовской Калинник Осипов, Косма Матфеев Коноваловы, Тарасовской Иван Григорьев Кривошеин по... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1846 ст.

Дочь: Параскева Филипова

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Ефимиева

Рождение ребёнка
10.12.1847 ст.

Сын: Коновалов Степан Филипович

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Ефимиева

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Филипова

Мать ребёнка: Коновалова Параскева Ефимиева

Смерть
После 1858
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