Коновалов Филипп Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Бракосочетание
21.01.1844
1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 22 года невеста 17 лет из поч. Анфёра Шихирева поручит по женеху Мокрецовской Калинник Осипов, Косма Матфеев Коноваловы, Тарасовской Иван Григорьев Кривошеин по... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1846 ст.
Дочь: Параскева Филипова
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Ефимиева
Рождение ребёнка
10.12.1847 ст.
Сын: Коновалов Степан Филипович
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Ефимиева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Филипова
Мать ребёнка: Коновалова Параскева Ефимиева
Смерть
После 1858