Коновалова (Власова) Параскева Ефимиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1844
1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 22 года невеста 17 лет из поч. Анфёра Шихирева поручит по женеху Мокрецовской Калинник Осипов, Косма Матфеев Коноваловы, Тарасовской Иван Григорьев Кривошеин по... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1846 ст.
Дочь: Параскева Филипова
Отец ребёнка: Коновалов Филипп Макарович
Рождение ребёнка
10.12.1847 ст.
Сын: Коновалов Степан Филипович
Отец ребёнка: Коновалов Филипп Макарович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Филипова
Отец ребёнка: Коновалов Филипп Макарович
Смерть
После 1858