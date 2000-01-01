Коновалова (Власова) Параскева Ефимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Власова) Параскева Ефимиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1844

Муж: Коновалов Филипп Макарович

1844г. МК Красноселькое (свадьба) жених 22 года невеста 17 лет из поч. Анфёра Шихирева поручит по женеху Мокрецовской Калинник Осипов, Косма Матфеев Коноваловы, Тарасовской Иван Григорьев Кривошеин по... Показать все
Рождение ребёнка
07.10.1846 ст.

Дочь: Параскева Филипова

Отец ребёнка: Коновалов Филипп Макарович

Рождение ребёнка
10.12.1847 ст.

Сын: Коновалов Степан Филипович

Отец ребёнка: Коновалов Филипп Макарович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Филипова

Отец ребёнка: Коновалов Филипп Макарович

Смерть
После 1858
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