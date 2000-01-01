Коновалова (Безсолицына) Анна Лупппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Безсолицына) Анна Лупппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.04.1809 ст.

Муж: Коновалов Макар Харитонович

1809г. МК (свадьба) жених дер. Мокрецовской вдовец, невеста умершего Луппа Максимова Безсолицына дочь из дер. Дуркинской ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 172
Рождение ребёнка
1814

Сын: Коновалов Никонор Макарович

Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Головина Дарья Макаровна

Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Коновалов Пётр Макарович

Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Коновалов Филипп Макарович

Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Коновалов Козьма Макарович

Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович

Смерть
После 1850
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