Коновалова (Безсолицына) Анна Лупппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.04.1809 ст.
1809г. МК (свадьба) жених дер. Мокрецовской вдовец, невеста умершего Луппа Максимова Безсолицына дочь из дер. Дуркинской ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 172
Рождение ребёнка
1814
Сын: Коновалов Никонор Макарович
Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Головина Дарья Макаровна
Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Коновалов Филипп Макарович
Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Коновалов Козьма Макарович
Отец ребёнка: Коновалов Макар Харитонович
Смерть
После 1850