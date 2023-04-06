Каталиков Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаталиков Василий Иванович

Каталиков Василий Иванович

avatar

Место рождения

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: Иван Михайлович

Мать: Евфросиния Ивановна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Между 1876 и 1877 ст.

Жена: Каталикова Екатерина Михайловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.10.1890 ст.

Сын: Каталиков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Каталикова Екатерина Михайловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1911
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close