Каталиков Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: Иван Михайлович
Мать: Евфросиния Ивановна
Бракосочетание
Между 1876 и 1877 ст.
Рождение ребёнка
29.10.1890 ст.
Сын: Каталиков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Каталикова Екатерина Михайловна
Смерть
После 1911
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область