- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Дело о выкупе 4 наделов Громовым Михаилом Ивановичем, крестьянином с. Давыдово Давыдковской вол. Романово-Борисоглебского у. 1891–1892 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Дело о зачете денег крестьянину с. Давыдово Давыдковской волости Романов-Борисоглебского уезда Михаилу Ивановичу Туруеву, внесенных в уплату капитального долга по выкупно Показать все
Дело по жалобе крестьянки с-ца Давыдово Сандыревской волости Романов-Борисоглебского уезда солдатки Марфы Ивановой об отобрании дома помещиком Евграфом Ивановичем Вельяше Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 56, 57, 181, 183. Издание доступно онлайн на сайт Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 180. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5882Давыдово, с. каз.при колодцах и пруде.252654168212Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
690. Давыдово, село бывшее государственное, дворов 58, жителей 319, церковь православная
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. ДавыдовоIII. Давыдовское общество60966—Давыдовский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4322Давыдоводеревня57°50'с.ш.39°57'в.д.O-37-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78650440436д Давыдоводеревня