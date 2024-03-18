деревня Давыдово, деревня Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Давыдово

Ярославский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ярославской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе 4 наделов Громовым Михаилом Ивановичем, крестьянином с. Давыдово Давыдковской вол. Романово-Борисоглебского у. 1891–1892 гг. // Гос. архив Ярославской облас Показать все
Дело о зачете денег крестьянину с. Давыдово Давыдковской волости Романов-Борисоглебского уезда Михаилу Ивановичу Туруеву, внесенных в уплату капитального долга по выкупно Показать все
Дело по жалобе крестьянки с-ца Давыдово Сандыревской волости Романов-Борисоглебского уезда солдатки Марфы Ивановой об отобрании дома помещиком Евграфом Ивановичем Вельяше Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 56, 57, 181, 183. Издание доступно онлайн на сайт Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 180. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд
5882Давыдово, с. каз.при колодцах и пруде.252654168212Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Романово-Борисоглебский уезд, Давыдковская волость
690. Давыдово, село бывшее государственное, дворов 58, жителей 319, церковь православная

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Давыдковская волость
с. ДавыдовоIII. Давыдовское общество60966Давыдовский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Ярославский район
4322Давыдоводеревня57°50'с.ш.39°57'в.д.O-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Курбское сельское поселение
78650440436д Давыдоводеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close