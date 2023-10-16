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Глазырин Евфимий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазырина Анастасия Евфимовна

Мать ребёнка: Глазырина Мавра Феодотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазырин Николай Евфимович

Мать ребёнка: Глазырина Мавра Феодотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазырина Мавра Феодотовна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Щербакова-Глазырина Таисья Евфимовна

Мать ребёнка: Глазырина Мавра Феодотовна

Рождение ребёнка
29.06.1895

Сын: Глазырин Павел Евфимович

Мать ребёнка: Глазырина Мавра Феодотовна

Рождение ребёнка
11.01.1897

Сын: Глазырин Павел Евфимович

Мать ребёнка: Глазырина Мавра Феодотовна

Рождение ребёнка
09.11.1898

Сын: Глазырин Павел Евфимович

Мать ребёнка: Глазырина Мавра Феодотовна

Смерть
Неизвестно

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