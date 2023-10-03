Щербакова-Глазырина Таисья Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
27.04.1897
Рождение ребёнка
24.01.1898
Дочь: Щербакова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
15.04.1899
Сын: Щербаков Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1906
Дочь: Щербакова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
18.04.1907
Сын: Щербаков Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
21.07.1908
Сын: Щербаков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
20.11.1909
Дочь: Щербакова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
11.04.1911
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
23.08.1912
Сын: Щербаков Алекс андр Алексеевич
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
05.12.1914
Сын: Щербаков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1918
Дочь: Щербакова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно