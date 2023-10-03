Щербакова-Глазырина Таисья Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова-Глазырина Таисья Евфимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Глазырин Евфимий Павлович

Мать: Глазырина Мавра Феодотовна

Бракосочетание
27.04.1897

Муж: Щербаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1898

Дочь: Щербакова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
15.04.1899

Сын: Щербаков Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
26.03.1906

Дочь: Щербакова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
18.04.1907

Сын: Щербаков Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
21.07.1908

Сын: Щербаков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
20.11.1909

Дочь: Щербакова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
11.04.1911

Сын: Щербаков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
23.08.1912

Сын: Щербаков Алекс андр Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
05.12.1914

Сын: Щербаков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1918

Дочь: Щербакова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Щербаков Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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