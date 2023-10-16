Глазырина Мавра Феодотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина Мавра Феодотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Щербакова-Глазырина Таисья Евфимовна

Отец ребёнка: Глазырин Евфимий Павлович

Рождение ребёнка
29.06.1895

Сын: Глазырин Павел Евфимович

Отец ребёнка: Глазырин Евфимий Павлович

Рождение ребёнка
11.01.1897

Сын: Глазырин Павел Евфимович

Отец ребёнка: Глазырин Евфимий Павлович

Рождение ребёнка
09.11.1898

Сын: Глазырин Павел Евфимович

Отец ребёнка: Глазырин Евфимий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазырина Анастасия Евфимовна

Отец ребёнка: Глазырин Евфимий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазырин Николай Евфимович

Отец ребёнка: Глазырин Евфимий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазырин Евфимий Павлович

Смерть
Неизвестно
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