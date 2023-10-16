Глазырина Мавра Феодотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Щербакова-Глазырина Таисья Евфимовна
Отец ребёнка: Глазырин Евфимий Павлович
Рождение ребёнка
29.06.1895
Рождение ребёнка
11.01.1897
Рождение ребёнка
09.11.1898
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазырина Анастасия Евфимовна
Отец ребёнка: Глазырин Евфимий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазырин Николай Евфимович
Отец ребёнка: Глазырин Евфимий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно