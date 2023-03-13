Семавинъ Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семавинъ Зиновий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Семавинъ Никифоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Семавинъ Иванъ

Мать ребёнка: Семавина Алена Гаврилова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1786

Сын: Семавинъ Афонасий

Мать ребёнка: Семавина Алена Гаврилова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1788

Сын: Семавинъ Петръ

Мать ребёнка: Семавина Алена Гаврилова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семавина Алена Гаврилова

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