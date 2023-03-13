Семавинъ Зиновий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Семавинъ Никифоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Семавинъ Иванъ
Мать ребёнка: Семавина Алена Гаврилова
Рождение ребёнка
05.07.1786
Сын: Семавинъ Афонасий
Мать ребёнка: Семавина Алена Гаврилова
Рождение ребёнка
23.11.1788
Сын: Семавинъ Петръ
Мать ребёнка: Семавина Алена Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семавина Алена Гаврилова