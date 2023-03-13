Семавина Алена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семавина Алена Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семавинъ Зиновий

Рождение ребёнка
1779

Сын: Семавинъ Иванъ

Отец ребёнка: Семавинъ Зиновий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1786

Сын: Семавинъ Афонасий

Отец ребёнка: Семавинъ Зиновий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1788

Сын: Семавинъ Петръ

Отец ребёнка: Семавинъ Зиновий

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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