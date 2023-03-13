Семавина Алена Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семавинъ Зиновий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Семавинъ Иванъ
Отец ребёнка: Семавинъ Зиновий
Рождение ребёнка
05.07.1786
Сын: Семавинъ Афонасий
Отец ребёнка: Семавинъ Зиновий
Рождение ребёнка
23.11.1788
Сын: Семавинъ Петръ
Отец ребёнка: Семавинъ Зиновий