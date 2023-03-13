Семавинъ Никифоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Семавинъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Семавинъ Зиновий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Семавинъ Филиппъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Семавинъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан