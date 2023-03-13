Семавинъ Никифоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семавинъ Никифоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Семавинъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Семавинъ Зиновий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Семавинъ Филиппъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Семавинъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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