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Филипповъ Гавріилъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Филипповъ Дмитрій

Мать: Филиппова Лукерья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1876

Жена: Филиппова Марѳа

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1876

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Филиппова Марѳа

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1881

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Филиппова Марѳа

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1892

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Филиппова Марѳа

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипповъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Филиппова Марѳа

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