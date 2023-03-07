Филипповъ Гавріилъ
Место рождения
Дата рождения1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Филипповъ Дмитрій
Мать: Филиппова Лукерья
Бракосочетание
06.02.1876
Жена: Филиппова Марѳа
Рождение ребёнка
29.11.1876
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Филиппова Марѳа
Рождение ребёнка
28.10.1881
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Филиппова Марѳа
Рождение ребёнка
15.03.1892
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Филиппова Марѳа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипповъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Филиппова Марѳа