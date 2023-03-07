Филиппова (Лазарева) Марѳа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Лазарева) Марѳа

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Лазаревъ Кузьма

Мать: Лазарева Пелагѣя

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.02.1876

Муж: Филипповъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1876

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Филипповъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1881

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Филипповъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1892

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Филипповъ Гавріилъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипповъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Филипповъ Гавріилъ

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