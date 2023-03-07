Филиппова (Лазарева) Марѳа
Место рождения
Дата рождения1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Лазаревъ Кузьма
Мать: Лазарева Пелагѣя
Бракосочетание
06.02.1876
Муж: Филипповъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
29.11.1876
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Филипповъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
28.10.1881
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Филипповъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
15.03.1892
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Филипповъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипповъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Филипповъ Гавріилъ