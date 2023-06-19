Филиппова (Ершова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Ершова) Лукерья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1818

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ершовъ Аврамъ

Мать: Ершова Арина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Каплина Анна

Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Филипповъ Алексѣй

Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Путинихина Ирина

Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Филипповъ Їосифъ

Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Сын: Филипповъ Николай

Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1853

Сын: Филипповъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Филипповъ Яковъ

Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипповъ Дмитрій