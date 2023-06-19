Филиппова (Ершова) Лукерья
Место рождения
Дата рождения1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Ершовъ Аврамъ
Мать: Ершова Арина
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Каплина Анна
Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1843
Сын: Филипповъ Алексѣй
Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Путинихина Ирина
Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1846
Сын: Филипповъ Їосифъ
Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1851
Сын: Филипповъ Николай
Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1853
Сын: Филипповъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1857
Сын: Филипповъ Яковъ
Отец ребёнка: Филипповъ Дмитрій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипповъ Дмитрій